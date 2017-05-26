Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da İstanbul'a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda geri döndü
26.05.2017 - 02:30 | Son Güncelleme: 26.05.2017 - 02:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 02.00'de yurda geri döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer karşıladı.
Etiketler : erdoğan,cumhurbaşkanı,
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