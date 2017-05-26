Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darbe girişiminden iki hafta önce anılan şubeye “Hasan Gültekin” markası ile yeni bir tabela asıldı. Ancak darbe girişimi sonrası önce Faruk Güllüoğlu’na daha sonra Hasan Gültekin’in şirketlerine kayyum atandı. Kayyum atanması sonrası Hasan Gültekin tabelası yeniden indirilirken, birkaç gün içinde yeniden Faruk Güllüoğlu tabelasının asılacağı öğrenildi.

DARBE GİRİŞİMİ ÖNCESİ DEĞİŞTİ

Hürriyet'in haberine göre; Faruk Güllüoğlu markasının sahibi Faruk Güllü, TUSKON’a yönelik FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor. 15 Temmuz darbe girişiminden iki hafta kadar önce ise Güllü ile Hasan Gültekin arasında bir ‘şube devri’ işlemi yapılmıştı. Yapılan devirle birlikte bilinen markanın merkez şubesi olarak bilinen Şirinevler’deki 5 katlı binanın yanı sıra 8 şube daha Hasan Gültekin’e geçti. Bu işlem sonrası anılan şubelere ‘Hasan Gültekin’ markası ile yeni yeni tabela asıldı.

DEVİR İŞLEMLERİ ‘HİLELİ’ GÖRÜLDÜ

Darbe girişimi sonrası TUSKON’a yönelik yürütülen soruşturmada Faruk Güllü’nün şirketlerine kayyum atandı. Kayyumun göreve gelmesi sonrası yeni bir kayyum kararı daha alındı. Bu kez, Hasan Gültekin’in şirketlerine kayyum atandı.

Gerekçeyi ise, Güllü ile Gültekin arasındaki şube devri işleminin “hileli” olduğu iddiası oluşturdu. Hasan Gültekin’in şirketlerine da kayyum atanması sonrası tabela değişikliği yapılan merkez bina için yeni bir karar alındı. Hasan Gültekin ismi taşıyan tabelalar indirildi. Yerine, daha önce bulunan “Faruk Güllüoğlu” tabelasının yeniden asılacağı öğrenildi.