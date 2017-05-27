Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Uşak polisinin geçtiğimiz gün gözaltına aldığı toplam 12 kişiye 2 şüphelide daha eklendi. Gözaltında tutulan ve geriye kalan 9 şüpheli de adliyeye sevk edildi.Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak ve terör örgütüne yardım suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.Aynı operasyon kapsamında önceden tutuklanan 5 kişiyle birlikte tutuklanan kişi sayısı 14 oldu.