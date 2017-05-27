Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Uşak polisinin geçtiğimiz gün gözaltına aldığı toplam 12 kişiye 2 şüphelide daha eklendi. Gözaltında tutulan ve geriye kalan 9 şüpheli de adliyeye sevk edildi.Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak ve terör örgütüne yardım suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.Aynı operasyon kapsamında önceden tutuklanan 5 kişiyle birlikte tutuklanan kişi sayısı 14 oldu.
Uşak’ta 14 kişi tutuklandı
27.05.2017 - 10:07 | Son Güncelleme: 27.05.2017 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uşak'ta devam eden FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınan 14 kişiden mahkemeye sevk edilen 9 kişi daha tutuklandı.
Etiketler : FETÖ,uşak,
477041 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/477041.aspx
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