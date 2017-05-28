Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - Raporda, örgütün en kritik kurumlara nasıl sızdığı, kamuda istihdam ve terfi yöntemlerini hangi yollarla devre dışı bıraktığı, devletin dar gelirli ama kabiliyetli çocuklara kaliteli eğitim imkânları sağlamadaki yetersizliği, örgütün din eğitimdeki zaafı kullanması ve örgütün yurt dışı örgütlenmesi genişçe anlatıldı. Raporda, devletin milli güvenlik siyasetinin belirlenmesinde bir nevi çatı konumunda olan Millî Güvenlik Siyaseti Belgesi’nde (MGSB) FETÖ’nün bir tehdit unsuru olarak tanımlanmadığı, “cemaat ve hizmet hareketi” adı altında masum bir dinî hareket olarak algılandığı vurgulandı. Raporda FETÖ’nün ışık evleri, dershaneler, yurtlar aracılığı ile ulaştığı gençleri sınav sorularını çalarak kamuya sokarken istihbarat yetkisine sahip birimlerce farkedilip yetkili birimlerin uyarılmamış olması zaaf olarak belirtildi. Ayrıca, güvenlik soruşturmalarında sadece adli sicil kaydına bakılmasının bu kişilerin kadroda yer almasının önünü açtığı ifade edildi. Bir diğer zaaf olarak örgütün yurtlardaki konumu olarak belirtildi. Örgütün öğrencileri devşirmede kullandığı en büyük imkânın öğrenci evleri ve yurtları olduğu ifade edilen raporda bir çok velinin evladını, Kredi Yurtlar Kurumu yahut Türkiye Diyanet Vakfı gibi resmi öğrenci yurtlarında yer bulamadığı için mecburen örgüte teslim etmek zorunda kaldığı vurgulandı.