Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs 2017 tarihinde alınan anlık bir istihbarat sonucunda 22.02-22.28 saatleri arasında Van'ın Çatak kırsalına Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait 3 adet silah mevzii, 1 barınma alanı ve silahlı saldırı hazırlığı içinde olan 10 terörist etkisiz hale getirildi.Bu sabah bölgeden alınan bir istihbarat sonucunda 08.45-09.05 saatleri arasında Irak'ın kuzeyi Avaşin Basyan bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Harekat sonucunda 2 mağara, 2 korugan, 2 Doçka mevzii, 1 barınma alanı olmak üzere 7 hedef imha edilirken, silahlı saldırı hazırlığı içinde olan 13 terörist etkisiz hale getirildi.