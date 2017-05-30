Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla haklarında soruşturma açılan, kentte icra müdür yardımcısı iken açığa alınan Ayhan Ö. ile öğretmen Kemal Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Nevşehir'de FETÖ soruşturması
30.05.2017 - 20:54 | Son Güncelleme: 30.05.2017 - 20:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında iki şüpheli tutuklandı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla haklarında soruşturma açılan, kentte icra müdür yardımcısı iken açığa alınan Ayhan Ö. ile öğretmen Kemal Y. gözaltına alındı.
Etiketler : Nevşehir,
477899 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/477899.aspx
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