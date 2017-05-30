Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla haklarında soruşturma açılan, kentte icra müdür yardımcısı iken açığa alınan Ayhan Ö. ile öğretmen Kemal Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.