Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edilmişti. 4 ay boyunca DEAŞ saflarında savaştığı belirlenen M.E., S.D., R.G., H.Ç., H.P., A.İ., H.Ç. ve A.Y. adlı 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de 8 DEAŞ'lı tutuklandı
31.05.2017 - 17:54 | Son Güncelleme: 31.05.2017 - 17:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 DEAŞ üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler : DEAŞ,kocaeli,
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