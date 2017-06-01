Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Terör örgütü DEAŞ’ın yeni saldırı stratejisi, mühimmat yüklü insansız hava araçları (İHA) oldu. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), DEAŞ’ın elinde bulunan yeni nesil terör silahları ile ilgili rapor hazırladı. DEAŞ’ın, terörizm etkinliğini daha fazla arttırmak için yöneldiği yeni nesil stratejilerin anlatıldığı raporda örgütün, keşif/gözetleme için başlattığı İHA programını geliştirerek saldırı amaçlı kullanmaya başladığı belirtildi. Oyuncak mağazalarından alınan İHA’ların titiz bir şekilde test protokollerine tabi tutularak ve modifiye edilerek çatışma sahasında kullanıldığı vurgulanan raporda; DEAŞ’ın, yoğun baskı altında bile bu teknolojik yeniliklerini geliştirmeye devam ettiği kaydedildi. Raporda, modifiye işlemleri sayesinde hobi amaçlı edinilen İHA’ların, ölümcül silahlara dönüştürüldüğü ifade edilirken; gelecekte silah ve patlayıcılarla donatılmış İHA’ların dünya genelinde güvenlik güçlerinin yüzleşmesi gereken bir problem olarak karşılarına çıkacağı açıklandı. Raporda, Türkiye’nin bu konuda alması gereken tedbirler şöyle sıralandı: Bunu engellemek için konvansiyonel bir anti-İHA radar teknolojisi geliştirilmeli. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Meclis binası ve Anıtkabir gibi önemli mekânların tespit edilmesi ve buralara kurulacak sabit sistemlere dönük çalışma yapılmalı. Askerî güvenlik bölgeleri ve Türkiye’nin millî güvenliği bakımından hassasiyet arz eden kurum ve kuruluşlar üzerinde izinsiz uçuş yapılması engellenmeli. Bu tür hava araçlarının satın alınması ve temin edilmesi belirli bir izne bağlanmalı. 500 gram-4 kilo arasındaki İHA’ları satın alan kişiler de diğer kategorideki İHA’larda olduğu gibi kayıt işlemine tabi tutulmalı.