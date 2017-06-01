Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak sınırındaki Şenoba Üs Bölgesi'nden komutanların dönüşü sırasında düşen helikopterde şepit olan 38 yaşındaki İstihbarat Binbaşı Koray Onay'ın cenazesi, helikopterle memleketi Gelibolu'ya getirildi. Bir süre devlet hastanesi morgunda bekletilen şehit Binbaşı Onay'ın cenazesi, yakınlarınca teslim alındı.

Türk bayrağına sarılı tabut, cenaze aracına konularak, Yazıcızade Mahallesi Seher Sitesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Burada dualar okundu, helallik alındı. Bu sırada şehidin annesi Nahide Onay, babası Süleyman Sinan Onay, öğretmen eşi Pınar Onay, kız kardeşi Nilay Güner ve yakınları gözyaşı döktü. Anne Nahide Onay ve eşi Pınar Önay, tabuta uzun süre sarıldı. Anne Nahide Önay'ın "Şaka de oğlum, şaka olsun" feryadı yürekleri dağladı. Anne Nahide Önay, camiye gitmek üzere evin önünden hareket edildiği sırada, cenaze aracını ve tutup tabutu bırakmak istemedi.

3 BİN KİŞİ UĞURLADI

Şehit Binbaşı Onay'ın cenazesi, siren sesleri eşliğinde oluşturulan konvoyla, dev Türk bayrakları da açılarak, Gazi Süleyman Paşa Camisi'ne getirildi. Burada askeri bando ve manga cenazeyi karşıladı.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, Çanakkele Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem, Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, Gelibolu Kaymakam Vekili Bülent Yılmaz, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce'nin de aralarında bulunduğu, ellerinde Türk bayrağı yer alan yaklaşık 3 bin kişi cenaze törenine katıldı.

CENAZE NAMAZINI MÜFTÜ KILDIRDI

Türk bayrağına sarılı şehit Binbaşı Onay'ın cenazesi, cami bahçesindeki musalla taşına konuldu. Namazdan önce eşi Pınar Onay ve annesi Nahide Onay, tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Bu sırada şehidin oğlu 6 yaşındaki Kuzey, olan bitenden habersiz gözyaşı döken aile fertlerinin arasında gezindi. Annesi ve babaannesi ise Kuzey'e sarılıp gözyaşı dökmeyi sürdürdü. Şehidin kızı 1 yaşındaki Ece ise camiye getirilmedi. Aile fertleri tören sırasında taziyeleri de kabul etti.

İkindi namazının ardından şehit Binbaşı Onay'ın cenaze namazını Çanakkale Müftüsü Arif Gökce kıldırdı. Namaz kılınırken şehit annesi Nahide Onay fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Namazın ardından şehit Binbaşı Koray Onay'ın tabutu askerlerin omuzlarında cami bahçesi dışında bekleyen top arabasına konuldu. Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay, Gelibolu İlçesi'ndeki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.