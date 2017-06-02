Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece yarısı yaşanan olayda şehre bombalı eylem için geldiği ileri sürülen PKK'lı teröristin takibe alındığı ve gece yarısı teslim ol çağrısına ateşle karşılık verince polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristin üstünde çok sayıda patlayıcı maddenin de ele geçirildiği iddia edildi. Bu arada operasyon ile ilgili bilgiler gizli tutulurken Vali Mustafa Toprak'ın ilerleyen saatlerde bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.