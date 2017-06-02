Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya'nın merkez Yakınca Mahallesi'nde sabaha karşı polislerle çatışmaya giren eylem hazırlığındaki 1 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.



Sabaha karşı bir ihbarı değerlendiren polis Yakınca mezarlığı içerisinde şüpheli bir kişiye teslim olması için uyarıda bulundu. Ancak teröristin uyarıya ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 1 terörist ölü olarak ele geçirildi. Teröristin üzerinden çok sayıda mühimmat çıktığı bildirildi.



PKK'lı teröristin Malatya'ya bombalı eylem yapmak için geldiği değerlendiriliyor.