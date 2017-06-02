Malatya'nın merkez Yakınca Mahallesi'nde sabaha karşı polislerle çatışmaya giren eylem hazırlığındaki 1 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.
Sabaha karşı bir ihbarı değerlendiren polis Yakınca mezarlığı içerisinde şüpheli bir kişiye teslim olması için uyarıda bulundu. Ancak teröristin uyarıya ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 1 terörist ölü olarak ele geçirildi. Teröristin üzerinden çok sayıda mühimmat çıktığı bildirildi.
PKK'lı teröristin Malatya'ya bombalı eylem yapmak için geldiği değerlendiriliyor.
Bombalı saldırı için şehre indi! Öldürüldü...
02.06.2017 - 10:47 | Son Güncelleme: 02.06.2017 - 10:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'ya bombalı eylem için geldiği belirlenen terörist yaşanan çatışmada öldürüldü. Öldürülen terörist ile birlikte çok sayıda patlayıcı ele geçirildi bildirildi. Teröristin kimlik bilgileri ile ilgili çalışma sürüyor.
Malatya'nın merkez Yakınca Mahallesi'nde sabaha karşı polislerle çatışmaya giren eylem hazırlığındaki 1 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.
Etiketler : malatya,terörist,çatışma,
478563 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/478563.aspx
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