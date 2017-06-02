Tekirdağ ilinde FETÖ/PDY terör örgütünün üniversite yapılanmasının yönelik olarak Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyelerinden  aralarında rektör yardımcılarının, profesörlerin bulunduğu onlarca kişi bu Sabah gözaltına alınmaya başlandı.