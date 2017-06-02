Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Valiliği, telefonda kendilerini 'Ankara Valiliği Özel Kalem Müdürü' olarak tanıtan dolandırıcılara ilişkin yazılı basın açıklamasında bulundu. Açıklamada, bazı şirket ve şahısların telefonla aranmak suretiyle, kendisini 'Ankara Valiliği Özel Kalem Müdürü' olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından 'hayır işleri' konusunda yardım istendiği, hesap numarası verilerek sahte hesaplara para yatırılmasının talep edildiği bildirildi.

Valilik, bu tarz olayların önüne geçmek amacıyla vatandaşlara şu çağrıda bulundu: "Vatandaşlarımızın bu tür taleplere itibar etmemeleri, verilen hesap numaralarına hiçbir şekilde para aktarmamaları, kendilerini arayan kişilerin telefon numaralarının, 112 acil hattına veya Ankara Valiliğinin 0 (312) 306 66 66 numaralı telefonuna bildirilmesinin, dolandırıcıların yakalanması ve muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi açısından önemli olduğu hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."