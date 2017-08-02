Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

26 Temmuz'da Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Fransız gazeteci Loup Jean Rene Bureau, güvenlik güçlerince şüphe üzerine durduruldu.

TERÖRİSTLERLE FOTOĞRAFLARI TESPİT EDİLDİ

Yapılan ilk incelemede Bureau'nun Suriye'deki PYD/YPG'li teröristlerle çekilen fotoğrafları bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak Şırnak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürülen şüphelinin üzerindeki dijital materyaller incelendi.

PKK'YI ÖVEN GÖRÜNTÜLER

İncelemelerde Bureau'nun, terör örgütünün yaşamı ve silahlarına ilişkin teröristlerle yapılmış röportajlar ve çekilmiş fotoğraflar, örgütün propagandasını yapan, tüm birimlerinin tanıtılmaya çalışıldığı, terör örgütü PYD/YPG'ye ait olduğu değerlendirilen, "silah teslim listesi" ibareli dokümana ilişkin görüntü kaydı gibi çok sayıda doküman ve video kaydı bulunduğu belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bureau, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece, "Terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.