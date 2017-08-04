Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müzisyen Gülşah Erol, Kadıköy Metrosu girişinde polisler tarafından darp edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Ellerinin kelepçelendiğini dile getiren Erol, iki polis memuru tarafından dövüldüğünü ve hakarete uğuradığını savundu.

Kendisinin müzisyen olduğunu vurgulayan Gülşah Erol, mesajını “Her yerim ağrıyor, çenem, gözüm, yüzüm, bacaklarım ve kollarım darp içinde ama en çok kalbim acıyor. Dün ölebilirdim…” ifadeleriyle bitirdi.

Müzisyen Gülşah Erol’un mesajı sosyal medyanın gündem maddelerinden biri oldu.



EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan, konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "Müzisyen kadına polis dayağı, terörist ilan edip odaya kapattılar" başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Söz konusu kişinin 2 Ağustos Çarşamba günü saat 17.40 sıralarında Kadıköy Metrosu doğu turnikelerinde çantasını özel güvenlik görevlilerine bırakmak istediği kaydedilen açıklamada, "Özel güvenlik görevlilerinin çantayı alamayacaklarını belirtmesi üzerine, 'Bomba mı var' şeklinde bağırması ve devamında kendisini uyarmak için gelen polis memurlarından birinin boğazını sıkarak hakaret etmesi neticesinde şahıs gözaltına alınmış olup, şahıs hakkında 'görevli memura mukavemet', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' konularından işlem yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.