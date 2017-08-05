Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7035 sayılı "Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun""u, Anayasanın 89. maddesinin birinci fıkrası ile 104. maddesinin ikinci fıkrasının a bendi uyarınca onaylayarak, yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderdi.