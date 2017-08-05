Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Akıncı Davası’nda dün darbe girişiminin askerî kanadının bir numaralı ismi Akın Öztürk savunma yaptı. Kalkışmayla alakasının olmadığını söyleyen Öztürk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın talimatıyla darbecileri bu eylemden vazgeçirmeye çalıştığını savundu.

Başkan ve müşteki avukatlarının ısrarla “Darbeye karşı olduğunuzu söylüyorsunuz. Peki neden sizi derdest etmediler?” sorusuna Öztürk “Bunlar insanın kanına dokunan şeyler. Buna cevap veremeyeceğim” dedi ve şöyle devam etti: "46 yılını üniformasının içinde geçiren bir asker olarak silah arkadaşlarıma, devletimin kurumlarına silah doğrultacak biri değilim. Bu hain darbe girişimi ile hiçbir ilgim yoktur. 46 yıllık pilotluk hayatım boyunca defalarca ölümle burun buruna geldim. Çoğu zaman sağ kaldığım için yeri öptüğüm olmuştur. Şimdi keşke ölseydim de bu durum ile karşı karşıya kalmasaydım."

SİVİL KİMSEYİ GÖRMEMİŞ

Mahkeme Başkanı Giray’ın ‘Sence darbe girişimini kim yaptı?’ sorusu üzerine cuntacı Öztürk, “TSK içinde bulunan FETÖ’cü bir grubun dış güçlerin desteğiyle yaptığını düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu bölgede ayağını sağlam bastığını gören herkes bu girişiminin arkasında olabilir” cevabını vererek kendini kamufle etmeye çalıştı.

15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde örgüt mensubu FETÖ’cülerin cirit attığı kamera kayıtlarıyla ortaya çıkmıştı. Ancak cuntacı Akın Öztürk burada herhangi bir siville karşılaşmadığını iddia etti ve “143. Filo'ya gittiğimde bütün personeli orada gördüm. Etrafta telefonlar ve bilgisayarlar vardı. Bunların operasyon için mi başka bir şey için mi kullanıldığını bilmiyorum. Işıklar kapalı ve loş ışık olduğu için kimseyi tanıyamadım. İnanın kendimden başka bir tane sivil görmedim” dedi. Bunun üzerine Başkan Giray, "Çok enteresan. Size göstereyim 6 klasör fotoğraf var yarısı sivil" karşılığını verdi.

CUNTACI DAMADINI KORUDU

Müşteki avukatları tarafından çapraz sorguyla köşeye sıkışan Öztürk savunmasında FETÖ mensubu damadı Hakan Karakuş’u da korudu. Öztürk, “Karakuş’un FETÖ’yle bağlantısı olduğunu biliyor musunuz?” sorusuna “Olsa müsaade eder miyim?” diye afallayarak cevap verdi. Öztürk, "Şu anki düşüncenizle damadınızın bu işin içinde olduğunu düşünüyor musunuz?" yönündeki soruya ise "Efendim yargılama devam ediyor. Şimdi olduğunu söylersem 'babası onu ihbar etti' derler" diyerek cuntacı damadını korumaktan vazgeçmedi.