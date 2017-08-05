Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda geçen hafta sonunda başlayan TIR kuyruğu devam ediyor.

TIR KUYRUKLARI

İhracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'lar yaklaşık 9 kilometre, Hamzabeyli'de ise 6 kilometre kuyruk oluşturdu.

BULGARLAR YAVAŞ ÇALIŞIYOR

Türk gümrük yetkilileri Kapıkule ve Hamzabeyli'deı TIR geçiş peronlarında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, kuyruğun Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo gümrüğünde işlemlerin yavaş yapılmasından kaynakladığını söyledi.

Kuyrukta günlerdir sıranın kendisine gelmesini bekleyen TIR sürücüleri ise bir an önce soruna çözüm bulunmasını istiyor.