Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerin döşediği mayına basması sonucu 27 yaşında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Sakal'ın ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.Yıldırım, kentteki ziyaretleri kapsamında şehidin Sivas'ın Fatih Mahallesi'ndeki evine gitti.Burada yaklaşık yarım saat kalan Yıldırım, şehidin annesi Döndü Sakal, eşi Songül Sakal ve yakınlarına başsağlığı diledi. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Başbakan Yıldırım'a, eşi Semiha Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da eşlik etti.