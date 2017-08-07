Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli kurmay subayların yüzde 59’u ihraç edildi. Silahlı kuvvetlerdeki bin 894 kurmay subaydan bin 119’unun ihraç edilmesinin ardından kurmay subaylık sisteminde değişikliğe gidildi.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi öncesi TSK’da görevde olan bin 894 kurmay subaydan bin 119’u ihraç edildi. TSK’daki kurmay subayların yüzde 59’unun silahlı kuvvetlerle bağı kesilirken en fazla ihraç edilen kurmay subay Kara Kuvvetleri Komutanlığından oldu. İlişiği kesilen kurmay subayların yüzde 55’i Kara Kuvvetleri Komutanlığı, yüzde 26’sı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, yüzde 19’u Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubuydu. Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki 921 kurmay subayın 617’si ihraç edilirken, komutanlıkta ihraç edilen kurmay subay oranı yüzde 67 oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise 545 kurmay subaydan 295’i ihraç edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki kurmay subayların ihraç oranı yüzde 55 olarak belirlendi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ihraç edilen kurmay subay oranı yüzde 48 oldu. Deniz Kuvvetlerinde görev yapan 428 kurmay subaydan 207’sinin kuvvet komutanlığıyla bağı kesildi.

KURMAYLIK SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Yaşananların ardından kurmaylık sistemi yeniden ele alındı. Detaylı araştırmaların ardından gerekli idari tedbirlerin alınması planlandı. Bu kapsamda Millî Savunma Üniversitesince yapılan çalışmalarda sona gelindi. Yeni düzenlemeyle kurmay sisteminde önemli değişikliklere gidildi. Kurmaylık eğitimleri için Kara, Hava, Deniz Harp Enstitüleri görevlendirilecek. Yeni sistemle kurmaylık uygulaması tabana yayılacak, kademeli ve performans odaklı olacak. Yeni kurmaylık sisteminin iki kademeden oluşması planlanıyor. Bunlardan birini Karargah Subaylığı Eğitimi, diğerini Komuta ve Kurmay Eğitiminin oluşturması hedefleniyor. Karargah Subaylığı Eğitimine TSK’da 6. yılını bitirmiş ve 23. hizmet yılını aşmamış subayların başvurabilmesi hedefleniyor. Böylelikle kurmay subay uygulaması tabana yayılabilecek. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan subaylara bir yıl kıdem ile Komuta ve Kurmay Eğitimi Giriş Sınavı’na katılma hakkı tanınacak. Bu sınavı başaranlar daha sonra komuta ve kurmay eğitimini alacak. Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar kurmay olmaya hak kazanırken bu subaylara yüksek lisans diploması ve bir yıl kıdem verilecek.