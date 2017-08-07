Başbakan Binali Yıldırım, Belarus Cumhuriyet Senatosu Başkanı Mikhail Miyasnikoviç ile bir araya geldi.Başbakan Yıldırım ile Miyasnikoviç arasında Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 50 dakika sürdü.