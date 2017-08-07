Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Belarus Cumhuriyet Senatosu Başkanı Mikhail Miyasnikoviç ile bir araya geldi.Başbakan Yıldırım ile Miyasnikoviç arasında Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 50 dakika sürdü.