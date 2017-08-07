Başbakan Binali Yıldırım, Belarus Cumhuriyet Senatosu Başkanı Mikhail Miyasnikoviç ile bir araya geldi.Başbakan Yıldırım ile Miyasnikoviç arasında Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 50 dakika sürdü.
Başbakan Binali Yıldırım, Miyasnikoviç ile görüştü
07.08.2017 - 17:12 | Son Güncelleme: 07.08.2017 - 17:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, Belarus Cumhuriyet Senatosu Başkanı Mikhail Miyasnikoviç ile bir araya geldi.
Etiketler : Başbakan Binali Yıldırım,Belarus Cumhuriyet Senatosu Başkanı Mikhail Miyasnikoviç,
494558 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/494558.aspx
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