Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde bulunan sivil imamlar Kemal Batmaz, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek savunmalarında 3 maymunu oynarken, son kalan sivil imam Harun Biniş ise savunma yapmaktan kaçtı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Mahkeme Başkanı Selfet Giray, FETÖ’nün sivil imamı ve darbe girişimini yönetenlerden olduğu belirtilen sanık Harun Biniş’in savunmasını yapacağını söyledi. Biniş’in avukatı, “Ben sizinle konuştum, hazır olmadığımızı, savunma yapmayacağımızı söyledim” dedi. Mahkeme Başkanı Giray, Biniş’in öğleden sonraki kısımda savunmasının alınacağını, savunma yapmak istemediği takdirde susma hakkını kullanmış sayılacağını ifade etti. Biniş’in avukatı, “Zorla mı savunma yaptıracaksınız? Susma hakkını kullanmak istemiyoruz. Ben ne zaman hazır olursam, o zaman alırsınız” şeklinde konuştu. Başkan Giray, avukatın bu talebinin değerlendirileceğini ve buna ilişkin ara karar oluşturacaklarını söyledi.