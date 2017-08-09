Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

FETÖ’nün başarısız darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın altıncı celsesi geride kaldı. Üstte bulunan şeref salonunda darbe bildirisini okuması için görevlendirilen ve orada yakalanan eski İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk’un çapraz sorgusu yapıldı. Cuntacı Selçuk, darbe bildirisini okumak amacıyla giydiği üniforma için “Genç teğmenlerin karşısına üniformayla çıkmak istedim” kılıfını uydurdu. İzmir’de yaşanan olaylardan hiç haberinin olmadığını söyleyen Selçuk, Mahkeme Başkanı Selfet Giray’ın “Gökhan Şahin Sönmezateş’le görüştünüz mü? İzmir’deki faaliyetlerden haberiniz var mı?” sorusuna ise, “Hayır hiç görüşmedim. Samimiyetle yok. Ben Çiğli’nin böyle bir rol aldığını aylar sonra öğrendim. Ankara’da uçan uçakların faaliyetleri nedir onları bilen birisi bile değilim bırakın İzmir’i” cevabını verdi. Duruşma sırasında Selçuk’a Akıncı Üssü’nde bulunan görüntüleri gösterildi. Bazı görüntüler için inceleme talep ederken, bazı görüntüleri de kabul ettiğini söyleyen Selçuk, “Gösterdiğiniz mekânlarda-mecralarda bulundum bunu reddetmiyorum” dedi. “Fetullahçı bir darbe olduğunu kaçta anladınız?” sorusuna Selçuk, “İlk defa bu soruyla karşılaşıyorum. Darbe olduğunu, darbe bildirisini okuduğum anda anladım. Yüzde yüz bu darbe belli. Ama onun ötesinde öyle bir düşüncem olmadığı için saati size veremem” diye cevap verdi.

ÇİĞLİ PAROLASINI BİLMİYOR!

15 Temmuz günü Çiğli Üs Komutanlığının girişi için “Paket” parolası kullanıldığı tespitleriyle ilgili olarak Kubilay Selçuk, “Bilgim yok” diyerek cevapladı. Duruşma sırasında darbe girişimi sırasında Marmaris’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan ve ardından saklandığı menfezde yakalanan Zekeriya Kuzu’ya “Paşa” lakabını Selçuk’un verdiği bir avukatın sorusu üzerine belirlendi. Cuntacı Selçuk, “Evet ben verdim. Paşa diye hitap ederdim. Kuzu ile samimiyetim var. Arabasına da birkaç kez bindim” dedi.