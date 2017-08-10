Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Örgütün önde gelen 3 ismi için bir süredir çalışma yapan Çanakkale Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir eve dün gece saat 02.00’de operasyon düzenledi. KOM Şube ekipleri, iddiaya göre para kasası olarak bilinen mali sorumlu A. A (42), ile il ablası yardımcısı olduğu öne sürülen eşi H.A. (41) ve örgütün il imamı olduğu iddia edilen A.Ü’nün özel hizmet sorumlusu A.P’yi (27) yakaladı. Çanakkale’ye getirilen şüphelilerden H.A, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheliler A.A ile A.P, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.