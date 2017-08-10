Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında güvenlik güçleri bu sabah El-Nusra terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda Suriye'deki çatışma bölgelerindeki örgüt üyeleriyle hareket ettikleri belirtilen 8 kişi gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital ve örgütsel materyal ele geçirildi.
İzmir'de El Nusra operasyonu: 8 gözaltı
10.08.2017 - 17:43 | Son Güncelleme: 10.08.2017 - 17:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Menemen ilçesinde El-Nusra terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 8 zanlı yakalandı.
Etiketler : izmir,izmir operasyon,el nusra,haberler,
495301 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/495301.aspx
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