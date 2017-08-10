Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında güvenlik güçleri bu sabah El-Nusra terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda Suriye'deki çatışma bölgelerindeki örgüt üyeleriyle hareket ettikleri belirtilen 8 kişi gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital ve örgütsel materyal ele geçirildi.