Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’deki televizyon ve radyoları kapatılan FETÖ, Avrupa’daki bir uydu üzerinden yaptığı televizyon yayınıyla propagandasını sürdürüyor. Türkiye’de propaganda yapma imkânı bulamayan FETÖ, televizyon ve radyo yayınları için yönünü Almanya’ya çevirdi. Mobility Channel adıyla daha önce otomobil yayınları yapan bir kanalı satın alan ve MC kısaltmasını kullanan örgüt, Merih Channel olarak yeniden isimlendirdiği kanalla propagandasını devam ettiriyor. 24 saat yayın yapan MC TV, ağırlıklı olarak terör örgütüyle bağlantılı olduğu için kapatılan Samanyolu TV’nin dizilerine yer veriyor. Günde 5 kısa haber bülteni bulunan kanalda, FETÖ elebaşı Gülen’in konuşmaları sıklıkla yayınlanıyor. Örgüte bağlı bir dergi ve sözde bir yardım kuruluşunun tanıtımının yapıldığı kanalda, başka reklam bulunmuyor. Örgütün aynı adla, yine Avrupa’dan yayın yapan bir de radyosu bulunuyor. Kanalın yayın kalitesinin düşük olduğu gözlenirken, Youtube yayınını da genel olarak çok az kişi izliyor. PKK’nın da FETÖ kanalı MC TV gibi Hotbird uydusunda yayın yapan 3 kanalı bulunuyor.