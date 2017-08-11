Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dizi piyasasında bir süredir Bodrum Masalı dizisinin devam edip etmeyeceği konuşuluyor. Yeni sezon öncesi yeni dizilerinin planlamasını yapan Kanal D ile yapım şirketi TMC'nin bu konuda masaya oturduğu ve dizinin yeni sezonda büyük olasılıkla devam etmeyeceği ileri sürüldü.

ÇEKİMLERİNE 5 EYLÜL'DE BAŞLANACAKTI

Geçen haftalarda TMC Film dizinin yeni sezon çekimlerine 5 Eylül'de başlayacağını duyurmuştu. Timuçin Esen ve Alperen Duymaz dışında diğer başrol oyuncuları ayrılan ve yeni isimlerle yoluna devam edeceği belirtilen dizinin 15 Eylül gibi de yeni sezonun ilk bölümünün yayınlanması planlanıyordu.

GÖZLER YAPIM ŞİRKETİNDE

Konuyla ilgili yapım şirketinden yapılcak açıklama merakla bekleniyor.