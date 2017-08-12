Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PKK'lı teröristlere güvenlik görevlileri arasında çıkan çatışma sırasında ağır yaralanan 15 yaşındaki Eren Bülbül de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamamıştı. Eren Bülbül'ün yaklaşık bir ay önce sosyal medya hesabından paylaştığı "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" mesajından ilham alan Twitterkullanıcıları, #ErenİyikiVarsın başlığıyla bu mesajı paylaştı.