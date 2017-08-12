PKK'lı teröristlere güvenlik görevlileri arasında çıkan çatışma sırasında ağır yaralanan 15 yaşındaki Eren Bülbül de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamamıştı. Eren Bülbül'ün yaklaşık bir ay önce sosyal medya hesabından paylaştığı "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" mesajından ilham alan Twitterkullanıcıları, #ErenİyikiVarsın başlığıyla bu mesajı paylaştı.
Şehit Eren Bülbül'den duygulandıran paylaşım
12.08.2017 - 02:25 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 02:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maçka'da güvenlik görevlilerine yardım etmeye çalışırken hayatını kaybeden Eren Bülbül için Twitter'da açılan paylaşım birinci oldu.
Etiketler : eren bülbül,şehit,trabzon,
495612 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/495612.aspx
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