Polis ekiplerince, risk analizine göre belirlenen yerlerde faaliyet gösteren park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamülleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi yerlerde denetimler yapıldı. İl merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak 109 personel ve 42 ekiple yapılan denetimlerde, 851 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, aranan 1 kişi yakalandı. Öte yandan 1 şahsa idari yönden işlem yapılırken, 2 internet kafe, 1 oyun salonu, 1 içkili yer ve 1 araç hakkında işlem yapıldı.
Çocukların güvenliğinin sağlanması adına yapılan uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.
102 polisle çocuklar için denetim
12.08.2017 - 09:26 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çocukların her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması ve güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacıyla Tekirdağ genelinde eş zamanlı 'Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-3' gerçekleştirildi.
Polis ekiplerince, risk analizine göre belirlenen yerlerde faaliyet gösteren park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamülleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi yerlerde denetimler yapıldı. İl merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak 109 personel ve 42 ekiple yapılan denetimlerde, 851 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, aranan 1 kişi yakalandı. Öte yandan 1 şahsa idari yönden işlem yapılırken, 2 internet kafe, 1 oyun salonu, 1 içkili yer ve 1 araç hakkında işlem yapıldı.
Etiketler : denetim,çocuk,
495663 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/495663.aspx
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