Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

ÜLKEMİZE YATIRIM YAPANLAR HİÇBİR ŞEKİLDE PİŞMAN OLMADI

Artık Isparta'nın meyveleri bu fabrikada ayrı bir değer kazanacak. Bölgemizdeki meyve üreticileri ürünlerini değerlendirmek için yeni bir imkana kavuştular. Meyve suyu fabrikımız onlara da hayırlı olsun. Anadolu Grubu şehrimizde 110 milyon liralık yatırımla içecek şişeleme makinası açtı. Bu tesisin de hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye üzerinde sürekli soru işaretleri oluşturulmaya çalıştırıldığı dönemde yapılan bu yatırımlar uluslararası boyutta ayrıca bir önem arzediyor. Ülkemize güvenen, yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır, olmayacaktır.

ALMANYA SEÇİMLERDEN SONRA NORMALE DÖNECEKTİR

Türkiye'nin hukuk ülkesindeki titizliği birçok Batı ülkesinden çok daha ileri düzeydedir. Terörle bu boyutta mücadele edip de bizim kadar serinkanlılığını koruyan pek az ülke olduğunu görüyoruz. 15 Temmuz'da bir tehdit yaşamamıza rağmen demokrasimiz ve ekonomimizle dimdik ayaktayız.

Avrupa ülkelerinin ülkemize yönelik eleştirilerin çoğunluğunun kendi iç siyasetlerine yönelik olduğunu biliyoruz. Hollanda'nın gereksiz bir şekilde ilişkileri germesinin sebebinin kendi seçimlerinin olduğunu gördük. Şimdi aynı taktiğin Almanya'nın izlediğini müşahade ediyoruz. Seçimlerden sonra ben inanıyorum ki onlar da normale dönecek.

ULUSLARARASI YATIRIMCILARIN GÜVENİ ARTARAK SÜRÜYOR

Şu anda Antalya'da otellerimizin doluluk oranı yüzde 80'e ulaşmıştır. Ne oluyor, yapıyorsunuz ama buraları doluyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan rüzgar enerjisi ihalesine katılan 8 firmanın dörtü Alman firmasıydı. Aynı şekilde diğer uluslararası yatırımcılar da ülkemizdeki projelerini askıya almak bir yana hızlandırmayı tercih ediyor. Geçtiğimiz Isparta Şehir Hastanesi için Japonlar ve Türk işbirliğiyle adım atıldı ve Japonlar bu kredinin yüzde 80'ini temin etti. Aynı şeyi güneş enerjisinde görüyoruz. Son aylarda yoğun bir şekilde bu yatırımlar devam ediyor. Biz keseri sadece kendimize yontmadık. Her zaman birlikte çalışalım çağrısını yaptık. Uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güvenleri artarak sürüyor.