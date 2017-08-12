Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, piyade er D.Ö'nün su tankında ölü bulunduğunun bildirilmesi üzerine nöbetçi savcının olay yerinde gerekli incelemeleri yaptığı bildirildi. Olay yerindeki inceleme sonrası Siirt Devlet Hastanesi morgunda askerin cesedi üzerinde ölü muayene işlemi yapıldığı belirtilen açıklamada, cesedin otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Piyade er D.Ö'nün ölümüyle ilgili inceleme ve soruşturma işlemleri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.