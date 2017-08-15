Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyasi kulvarda milliyetçi çizgi gösteren Akşener ile beraber hareket eden grubun, MHP’nin oylarına mı talip olacağı yoksa merkez sağın tüm oyları için mi mücadele vereceği netlik kazanmadı. Mahkeme kararının ardından MHP’de bir umut ışığı kalmayınca yılsonuna doğru yeni parti sinyali veren Akşenerciler, hain terör örgütü FETÖ başı Fethullah Gülen’in son röportajındaki 11 sayısı yüzünden partinin kuruluşunu öne çektiği ifade ediliyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ümit Özdağ ise yeni parti için hareketin Samsun’dan başlayacağını söyledi. Kulislerde tarihin 29 Ekim 2017 olarak belirlendiği ifade edildi. Akşener’in 29 Ekim’i Cumhuriyet’in ilanı, Samsun’u ise Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç noktası olması sebebiyle seçtiği kaydedildi. Özdağ yeni partide yer alacak isimler için “Çok şaşıracağınız isimler olacak” demişti. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da bu isimlerden biri. İsmi CHP’nin 2019 adayları arasında olan Başbuğ, Akşener’in partisinde adı geçenlerden... Yeni kurulacak partinin MHP’nin milliyetçi oylarına talip olduğu ifade edilirken, Akşener ve beraberindekiler merkez sağda yön belirlediler. Parti kurucularının MHP’nin eski yöneticileri olmasına rağmen merkez sağa yöneldiği söylenen partinin seçmende ne karşılık bulacağı ise bilinmiyor. MHP, AK Parti ve CHP’de küskünlerle temasta olduğu iddia edilen Akşenercilerin kuracakları partiyi yakından izleyen ülkücüler ise bu hareketin tabanda karşılığı olmayacağını ifade ederek, siyasi yelpazesini genişletirken partinin kendi içinde çelişkiye düşeceğini belirtiyorlar.

Ünsal Ergel ANKARA