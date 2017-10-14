Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

MAK Danışmanlık 5-12 Ekim tarihleri arasında 30 Büyükşehir, 24 il ve 158 ilçede 5 bin 500 kişi ile yüz yüze görüşüldü.



İşte anket sonuçlarından dikkat çeken detaylar:



“ABD’nin Türkiye için stratejik müttefik/dost olup olmadığı” sorusuna vatandaşların yüzde 81’i ABD’nin müttefik olmadığını yani “hayır” cevabını verdi.



Vatandaşların “Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verdiği cevaptan ise şu sonuç çıktı: AK Parti yüzde 48,8, CHP yüzde 25,25, MHP yüzde 8,85, HDP yüzde 8,22, Meral Akşener’in partisinin ise yüzde 5,3.



Vatandaş “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalıdır” sorusu da yüzde 35 ile Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 22 ile Meral Akşener, yüzde 8 ile Selahattin Demirtaş, yüzde 7 ile Yılmaz Büyükerşen ve yüzde 5 ile ise Deniz Baykal cevabını verdi.



Başkanlık seçimleri ile ilgili ankette ise vatandaşların yüzde 48’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “Kesinlikle desteklerim” cevabını verdi. Yüzde 7’lik bir kısım ise “evet desteklerim ama kesin kararım diğer adaylar ortaya çıkınca netleşir” dedi.



Vatandaşların yüzde 76’sı Kuzey Irak’ta yapılan referandumun Türkiye için bir tehdit unsuru olduğunu vurgularken, hali hazırda devam eden sınır ötesi operasyonlara destek yüzde 72 oranında çıktı.



Vatandaş, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘82 Kerkük, 83 Musul’ söylemine de yüzde 71 oranında destek verdi.