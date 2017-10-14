Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güzelyalı Tren İstasyonu yakınlarında lise öğrencisi Helin Palandöken'i silahla vurarak öldüren, istasyonda bekleyen iki kişiyi yaralayan ve girdiği Pendik Ticaret Meslek Lisesinde yakalanan Mustafa Y'nin (21), Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Mustafa Y.,emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermedi ve adliyeye sevk edildi.







İKİ KİŞİ DAHA GÖZALTINDA



Soruşturmada Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlıların, Mustafa Y’yi aracıyla olay yerine getiren arkadaşı H.C ve olayda kullanılan silahı satan av bayiinin sahibi olduğu belirtildi.







- Olay



Mustafa Y, Pendik Güzelyalı Tren istasyonunda, dün tartıştığı lise öğrencisi Helin Palandöken'i silahla vurmuş, burada bekleyen 2 kişiyi de yaralamıştı. Palandöken olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralılar ise hastaneye kaldırılmıştı. Pendik Ticaret Meslek Lisesine giden şüpheli, burada intihara kalkışmış, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.







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Öldürülen Helin Palandöken’in 18 Eylül’de Twitter’da “Gizli bir platonik sapığım var, sokağa çıkmaya korkuyorum” diye yazdığı ortaya çıktı.









