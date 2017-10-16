Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “16 Ekim 2017 tarihinde Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile hudut hattındaki üs bölgelerimize ve karakollara saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik icra edilen hava harekâtında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzi, silah/mühimmat deposu ve sığınaklar imha edilmiştir” denildi.