TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “16 Ekim 2017 tarihinde Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile hudut hattındaki üs bölgelerimize ve karakollara saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik icra edilen hava harekâtında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzi, silah/mühimmat deposu ve sığınaklar imha edilmiştir” denildi.
Zap bölgesine hava harekâtı
16.10.2017 - 08:20 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 08:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, terör örgütünce kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.
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511597 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/511597.aspx
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