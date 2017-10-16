Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Hükûmet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türk Hava Sahası'nın Kuzey Irak'a yapılacak tüm uçuşlara kapatılmasına karar verildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu'nda ayrıca IKBY denetimindeki Habur Sınır Kapısı'nın Irak hükûmetine devredilmesi için MGK kararları doğrultusunda çalışmalarn başlatılmasına da karar verildi.

İşte Bekir Bozdağ'ın açıklamasından satırbaşları:

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin bulunduğu yerlere uçuşa kapatılması konusunda Milli Güvenlik Kurulunda alınan tavsiye kararı doğrultusunda Bakanlar Kurulu'muz uçuşa kapatmıştır.

"TÜRK HAVA SAHASINI KULLANAMAYACAKLAR"

Bundan sonra Türk Hava sahasını kullanarak hiçbir uçak Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin bulunduğu yerdeki havaalanlarını açamayacak ve oradan Kalkan hiç bir uçakta Türk Hava sahasını kullanamayacaktı.

"HABUR SINIR KAPISI IRAK HÛKÜMETİNE DEVREDİLECEK"

Türkiye, Irak arasındaki sınırlardan birisi olan İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın (Habur) Irak hükûmetine devri konusundaki çalışmaların başlatılması hususunda da Milli Güvenlik Kurulu'muz tavsiye kararı aldı. Arkasından yapılan bakanlar kurulunda da İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın Irak hükûmetine devri çalışmalarının başlatılması kararı verildi.