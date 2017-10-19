Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'dan yapılan açıklamada, " 18 Ekim 2017 tarihinde Irak kuzeyi / Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyon esnasında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile bölgede bölücü terör örgütü tarafından sığınak ve silah/mühimmat deposu olarak kullanıldığı tespit edilen hedefler imha edilmiştir" denildi.

Harekâta katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi