TSK'dan yapılan açıklamada, " 18 Ekim 2017 tarihinde Irak kuzeyi / Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyon esnasında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile bölgede bölücü terör örgütü tarafından sığınak ve silah/mühimmat deposu olarak kullanıldığı tespit edilen hedefler imha edilmiştir" denildi.
Harekâta katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi
TSK: Terör örgütünün hedefleri imha edildi
19.10.2017 - 08:15 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 08:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Zap bölgesindeki bölücü terör örgütü hedeflerinin düzenlenen hava harekatı ile imha edildiğini açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada, " 18 Ekim 2017 tarihinde Irak kuzeyi / Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyon esnasında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile bölgede bölücü terör örgütü tarafından sığınak ve silah/mühimmat deposu olarak kullanıldığı tespit edilen hedefler imha edilmiştir" denildi.
Etiketler : TSK,
512452 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512452.aspx
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