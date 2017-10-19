Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerle bir araya geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasının istenmesiyle ilgili konuşan Bahçeli, "Gökçek 5 dönemdir başkan ne kadar faydası olduğunu görüyoruz" diye konuştu.



"MÜFTÜ NİKÂHINDA LAİKLİK AÇISINDAN SIKINTI YOK"

Bahçeli, tartışılan müftülere resmi nikâh yetkisi düzenlemesine bu sözlerle destek verdi. MHP lideri, “Türkiye'de böyle bir ihtiyaç var, müftülerin nikâh kıyması laiklik açısından sakınca oluşturmaz. Müftü nikâhı kıyarsa, çok küçük yaşlara kadar devam edermiş. Öyle şey olur mu? Dini nikâhını kaldıramadığınıza göre onu daha sağlıklı bir hale getirebilmek açısından ne yapmanız lazım? Müftü beylere aynen diğerleri gibi görevlendirme yaptırdığınız takdirde nikâhını yaptırırsın” diye konuştu.



"ERDOĞAN'I YALNIZ BIRAKMAYIZ"

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan görüşmesini de anlattı: “YPG'nin elindeki Afrin'e girme konusunda kararlılık var. Biz de Suriye ve Irak adımlarını destekliyoruz. Şu an için Sayın Cumhurbaşkanı’nı MHP yalnız bırakmaz. Terörle mücadelenin sonu alınıncaya, Irak ve Suriye’de korsan devletçilikler kurulması kökten engelleninceye kadar Cumhurbaşkanı’nın parti olarak yanındayız.”



"BİLGİÇLİĞE DAYALI CÜMLELER KULLANMAMALI"

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile yaşadıkları Kerkük polemiğine de değinen Bahçeli şunları kaydetti: “Biz, Sayın Davutoğlu’nun sözlerini değil, Cumhurbaşkanı’nın ifadelerini dikkate alırız. Korsan bir referandumun tartışıldığı bir ortamda 10 maddelik, çok bilgiçliğe dayalı, sanki özel çözüm üreten veya da referandumu izah edebilecek cümleleri Sayın Ahmet Davutoğlu’nun kullanmaması lazımdır.”

