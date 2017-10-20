Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri kaynakları, bazı Schengen ülkelerinin de benzer uygulamaya geçtiği iddialarını yalanladı

Dışişleri'nden vize açıklaması



Dışişleri kaynakları, ABD’nin vize kararı sonrası bazı Schengen ülkelerinin de benzer uygulamaya geçtiği iddialarını yalanladı. Sosyal medyada dolaşan bazı mesajlarda Macaristan, Portekiz, Norveç, Slovenya, Avusturya, İtalya, Hollanda ve Fransa’nın, ABD’nin vize kararından sonra Türkiye’nin vize başvurularını durdurma yoluna gittiği veya başvuruların sonuçlanma süresini uzattığı iddiaları yer alıyor.Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu çerçevede temas edilen Ankara’daki AB Delegasyonu, Macaristan, Portekiz, Norveç, Slovenya, İtalya, Hollanda ve Fransa Büyükelçilikleri, mesajın içeriğini kesin surette reddetti ve Türkiye’deki vize başvurularının olağan prosedür kapsamında sorunsuz olarak sürdürüldüğünü vurguladı.

