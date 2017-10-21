Kurulduğu tarihten bu yana kâr payı vermeyen Kaynak Holding’in, kayyum atamasından kısa süre önce hissedarlara 29 milyon 500 bin lira kâr payı dağıttığı ve bunları ABD, Almanya, Hollanda ve İngiltere’de kurdukları havuzlarda geri topladığı belirlendi
110 GÖZALTI KARARI
Bu arada Kaynak Holding’e bağlı şirketlerin yöneticileri, ortakları ve çalışanlarına yönelik İstanbul merkezli 24 ilde ‘2. dalga’ operasyonu başlatıldı. FETÖ’nün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandığı tespit edilen 110 şüphelinin yakalanması için yapılan baskın ve aramalarda 59 kişi gözaltına alındı.
Kaynak Holding'i resmen kaçırmışlar
21.10.2017 - 09:28 | Son Güncelleme: 21.10.2017 - 09:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle Kaynak Holding’e yönelik yürütülen soruşturmada, eski yöneticilerin kayyum atanmadan bir hafta önce 792 milyon lira değerindeki holdingi, Hollanda’da kurulan “INL Partners BV” şirketine 52 milyon liraya sattığı tespit edildi.
Kurulduğu tarihten bu yana kâr payı vermeyen Kaynak Holding’in, kayyum atamasından kısa süre önce hissedarlara 29 milyon 500 bin lira kâr payı dağıttığı ve bunları ABD, Almanya, Hollanda ve İngiltere’de kurdukları havuzlarda geri topladığı belirlendi
Etiketler : FETÖ,Kaynak Holding,
513072 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/513072.aspx
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