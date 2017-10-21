Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurulduğu tarihten bu yana kâr payı vermeyen Kaynak Holding’in, kayyum atamasından kısa süre önce hissedarlara 29 milyon 500 bin lira kâr payı dağıttığı ve bunları ABD, Almanya, Hollanda ve İngiltere’de kurdukları havuzlarda geri topladığı belirlendi



110 GÖZALTI KARARI

Bu arada Kaynak Holding’e bağlı şirketlerin yöneticileri, ortakları ve çalışanlarına yönelik İstanbul merkezli 24 ilde ‘2. dalga’ operasyonu başlatıldı. FETÖ’nün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandığı tespit edilen 110 şüphelinin yakalanması için yapılan baskın ve aramalarda 59 kişi gözaltına alındı.