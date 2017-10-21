Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spekülatör George Soros’un Türkiye’deki Açık Toplum Enstitüsü’nde danışma kurulu üyeliği yapan Osman Kavala’nın gözaltına alınmasına Avrupa ülkelerinden art arda tepkiler geldi. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnès Romatet-Espagne, Türkiye aleyhine faaliyet yürüten STK’ların finansörü olduğu öne sürülen Kavala’ya sahip çıktı. Sözcü Espagne “Fransa, diğer Avrupa ülkeleri gibi Büyükelçiliğimizin sürekli muhatabı Kavala ile düzenli olarak iş birliğinde bulunuyor ve bu konudaki gelişmeleri çok dikkatle izleyecek. İnsan hakları ve temel özgürlüklere saygı bilhassa ifade özgürlüğü demokrasinin uygulanmasında elzemdir. Türkiye’nin Avrupa ve uluslararası taahhütlerinin temel kaidesini oluşturur” diye konuştu.



Kavala’nın gözaltına alınması ABD’yi de rahatsız etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’ye haksız suçlamalar yönelterek, şunları söyledi: “Saygın sivil toplum liderleri, insan hakları savunucuları, gazeteciler, akademisyenler, aktivistler gözaltına alınıyor bu ülkede. Bu da onlara bir örnek. Gözaltılar genellikle yetersiz delillere dayandırılarak ve çok az şeffaflıkla yapılıyor. Biz bunu Türkiye’de alarm verici bir eğilim olarak değerlendiriyoruz. Türk yetkililere, bu eğilime ilişkin ifade özgürlüğü, gözaltılar, demokratik toplumun çöküşü konusunda kaygılarımızı birçok kez ilettik. Bu gözaltılar, ifade özgürlüğüne, insanların özgürce konuşmalarına ve iletişim kurmalarına engel. Bu da topluma zarar verir. Durumu yakından izlemekteyiz.”