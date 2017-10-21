Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü İbni Sina Hastanesi, sağlık durumunda olumlu gelişmeler olduğunu açıkladı. Hastaneden yapılan açıklamada, "Durum ciddiyetini koruyor, şuur kapalı, genel durum stabil, yaşamsal bulgular normal seyrediyor, nörolojik bulgular dünle aynı, beyin sapı refleksleri alınıyor, minimal de olsa olumlu gelişmeler var, kötüye gidiş yok. Uyutulma işlemi, cihazlı solunum desteği, beyin koruma ve genel destek tedavisi devam ediyor" denildi.
Deniz Baykal hakkında son dakika açıklaması geldi
21.10.2017 - 12:19 | Son Güncelleme: 21.10.2017 - 12:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi. Yapılan açıklamada olumlu yönde gelişmelerin olduğu bildirildi.
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