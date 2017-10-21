Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü İbni Sina Hastanesi, sağlık durumunda olumlu gelişmeler olduğunu açıkladı. Hastaneden yapılan açıklamada, "Durum ciddiyetini koruyor, şuur kapalı, genel durum stabil, yaşamsal bulgular normal seyrediyor, nörolojik bulgular dünle aynı, beyin sapı refleksleri alınıyor, minimal de olsa olumlu gelişmeler var, kötüye gidiş yok. Uyutulma işlemi, cihazlı solunum desteği, beyin koruma ve genel destek tedavisi devam ediyor" denildi.