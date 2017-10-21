CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde ziyaret etti.
Selvi Kılıçdaroğlu, Baykal’ı ziyaret etti
21.10.2017 - 19:14 | Son Güncelleme: 21.10.2017 - 19:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İbn-i Sina Hastanesinde tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı ziyaret etti.
Etiketler : selvi kılıçdaroğlu,deniz baykal,
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