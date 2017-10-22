Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK, Hakkâri ve Van’da, üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında, Hakkâri Şemdinli’de 5 ve Van Başkale’de 3 olmak üzere toplam 8 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.