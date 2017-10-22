TSK, Hakkâri ve Van’da, üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında, Hakkâri Şemdinli’de 5 ve Van Başkale’de 3 olmak üzere toplam 8 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
8 terörist daha etkisiz hale getirildi
22.10.2017 - 19:55 | Son Güncelleme: 22.10.2017 - 19:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkâri ve Van’da, üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler : tsk,hakkâri,van,
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