Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son Dakika! CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray partisinden istifa ettiğini açıkladı.Çıray, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

MERAL AKŞENER'İN PARTİSİNE KATILDI

"Şartlar yeni bir siyasi çıkış yolunun açılmasını zorunlu kılmıştır" diyen Aytun Çıray, Meral Akşener'in partisinin kurucuları arasında yer aldığını söyledi.

AYTUN ÇIRAY KİMDİR?

1 Ocak 1957'de İzmir Bayındır'da doğdu. Uzman Tıp Doktoru; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. İç Hastalıkları dalında uzmanlığını aldı. Başhekimlik görevinde bulundu. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı'na atandı. Başbakan Danışmanlığı görevini yürüttü. PETKİM, ERDEMİR ve İSDEMİR'in yönetimlerinde görev aldı. Dünya Bankası 2. Sağlık Projesi İkraz Anlaşması Müzakerelerinde Türkiye adına Başkanlık görevi üstlendi. Birçok gazetede köşe yazarlığı yaptı. Çok sayıda yayımlanmış makalesi ve Kaybedilmiş Zamanlar Ülkesi, Kürt Sorunu Değil Irkçı Terör ve İzmir Medeniyeti Yükselirken adlı 3 kitabı bulunmaktadır.

24. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görev aldı. Fransızca bilen Çıray, evli ve 2 çocuk babasıdır.