Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Mahir Ünal, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına verilen arada kameralar karşısına geçti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dile getirdiği erken seçim söylentileriyle ilgili soruları cevaplayan Ünal, "Erken seçim gündemimizde yok." dedi.

"İSPANYA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIZ"

Katalonya'da gerçekleştirilen anayasaya aykırı sözde bağımsızlık referandumu sonrası, Katalan yönetiminin tek taraflı bağımsızlık ilan etmesine de değinen Ünal, İspanya'nın toprak bütünlüğüne vurgu yaparak, Katalan yönetiminin tavrını doğru bulmadığını ifade etti.