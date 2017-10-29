Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek resepsiyonun davetlileri arasında Bursa'da hamile eşi için kopardığı erik ve kayısının parasını ağaca asan minibüs şoförü Soner Kaya ile anne keçi ve yavrusunu sırtlayan "Rizeli Heidi" Hamdu Sena da yer alıyor. Zonguldak'ta bindikleri otobüste "kirlenmesin" diye koltuğa oturmayan madenciler ve engelli yeğenine 40 yıldır annelik yapan Pakize Memiş, Külliye'de ağırlanacak. - Malatya'da temizlik işçisi olarak çalıştığı tekstil fabrikasında iplik üretiminden makinelerin bakımına kadar her şeyi öğrenerek, kumaş fabrikası kuran ve kendi işinin patronu olan Şehriban Şahin de 29 Ekim resepsiyonunun davetlileri arasında bulunacak