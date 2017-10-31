Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin tümüyle yürürlüğe gireceği 2019 seçimleri öncesinde, devletteki hantal yönetimin ve bürokrasideki çok başlılığın ortadan kaldırılmasını öngören uyum yasası çalışmalarına başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında “Hâlâ obez bir devlet yönetimine sahibiz. Devletin büyük olması, güçlü olması farklıdır, obez olması, hantal olması, verimsiz olması daha farklıdır. Devletimizi obezlikten kurtarmalıyız” diyerek, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine uyum yasaları hazırlıkları kapsamında bu konunun da ele alındığını dile getirmişti. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan’ın talimatı ile hem AK Parti bünyesinde hem de Cumhurbaşkanlığında devletin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki çalışmada, özellikle Beyaz Saray’daki başkanlık teşkilatlanmasının incelemeye alındığı öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti bünyesinde yürütülen çalışmalarla, özellikle 2019 yılında tamamıyla hayata geçecek Cumhurbaşkanlığı Sistemi kapsamında, devlet yönetimindeki yapının küçültülmesi hedefleniyor. Bürokrasiyi, bakanlıkları ve kamu personeli sisteminin yeniden yapılandırılarak devletin ‘hantallıktan’ kurtarılmasını içeren bu hazırlıkların uyum yasaları kapsamında gündeme getirilebileceği belirtiliyor. Başbakan Yardımcılığı kurumunun sonlandırılarak, bazı görev ve yetkilerin Cumhurbaşkanı Yardımcıları aracılığı ile yürütülmesi de yeni sistemle ilgili hazırlıklar arasında yer alıyor.

BAŞKANLIK ‘OFİSLERİ’ KURULABİLİR

Başbakanlık kurumu kaldırılacağı için, Başbakanlığın görevlerinin Cumhurbaşkanlığına kaydırılacağı ve bu görevlerin, Beyaz Saray’daki sisteme benzer, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulacak ‘ofisler’ aracılığı ile yerine getirilebileceği ifade ediliyor. ‘Tarım ofisi, ekonomi ofisi, çevre ofisi, hukuk ofisi’ gibi uzmanlık ofislerinin bulunacağı bir yapılanmaya gidilebileceği belirtildi. Bu ofislerden çıkan kararlar ve yaklaşımlar, hükümetin politikalarında belirleyici rol oynayacak. Başbakanlığa bağlı 25 ayrı kurumun Cumhurbaşkanlığı ile nasıl ilişkilendirileceğine yönelik de ayrı bir çalışma yapılıyor. Bazı bakanlıkların kaldırılması ve bazılarının ise birleştirilerek yeni bir ad ve yapılanma ile çalışacağı belirtiliyor.

ÇOK BAŞLILIK KALDIRILACAK

Bürokraside çok başlılık içeren teşkilatlanmalara son verilmesi, kamuda ‘verimsiz’ yönetime sebep olan yapılanmanın değiştirilmesinin hedeflendiği çalışma ile özellikle kamuda ‘müsteşarlık, daire başkanlığı, genel müdürlük’ gibi çok başlılığa neden olan yapının kaldırılacağı ve işlerin tek elden yürütüleceği bir yapıya kavuşturulacağı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile atanacak bürokratların ‘performansı’ görevde kalmalarında etkili olacak. Ayrıca bürokrasiye dinamizm kazandırılmasına yönelik bazı yeni adımlar atılacak.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yürütülen devletin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmada, özellikle Beyaz Saray’daki başkanlık teşkilatlanmasının incelemeye alındığı öğrenildi.