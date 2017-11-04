Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Irak kuzeyindeki Kandil, Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatı düzenlendiği ve bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzii ve silah/mühimmat depolarının imha edildiği belirtildi.