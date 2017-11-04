TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Irak kuzeyindeki Kandil, Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatı düzenlendiği ve bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzii ve silah/mühimmat depolarının imha edildiği belirtildi.
PKK kamplarına hava harekâtı
04.11.2017 - 08:41 | Son Güncelleme: 04.11.2017 - 08:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK : Irak kuzeyindeki PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatı düzenlendi.
Etiketler : tsk,pkk,hava harekatı,
516840 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/516840.aspx
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