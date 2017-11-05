Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşan Meclis başkanlığı seçimleri için kulislerde konuşulan isimler arasında ilk sıralarda gelen Burhan Kuzu’nun, adaylık konusunda kararlı olduğu ve bu durumu parti yetkilileriyle paylaştığı öğrenildi. Uzmanlık alanı olan anayasa çalışmalarında önemli görevler üstlenen Burhan Kuzu’nun isminde, AK Parti grubunun da mutabık olduğu söyleniyor. Anayasa profesörü olan Burhan Kuzu, 2001 yılında kurucu üye olarak aktif siyasete başladığı AK Parti’de MKYK üyeliği görevini yürütürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da fahri başdanışmanlık yapıyor.